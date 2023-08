La squadra allenata da Simone Inzaghi è data a 2,75, seguono i campioni in carica del Napoli dati a 4, mentre la Juventus è quotata a 4,50. Più indietro il Milan, quarto nell’ultimo campionato e proposto vincitore a 6. Definite anche le quote per il migliore marcatore e per la retrocessione