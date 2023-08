Silvio Berlusconi Boahene, esordio per calciatore col nome ex premier

Silvio Berlusconi Boahene, ragazzo di 17 anni a cui è stato dato il nome in omaggio all'ex presidente del consiglio, ha esordito in una partita di calcio nel Modenese. Il nome è stato scelto dal padre per gratitudine, ha spiegato Anthony Boahene alla Gazzetta di Modena: "Volevo chiamarlo come un grande capo politico, di cui mi piaceva tutto e a cui devo il mio permesso di soggiorno".