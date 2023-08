Arabia, tifoso regala orologio a Fabinho ma gli cade dal polso. VIDEO

Premio partita inaspettato per Fabinho, calciatore brasiliano ex Liverpool, che ha ricevuto un orologio di lusso da un tifoso della sua nuova squadra, l'Al-Ittihad, società polisportiva di Gedda in Arabia Saudita .

Il regalo

Il brasiliano, che ha giocato anche nel Monaco in Francia, a fine partita è stato fermato dal giornalista/tifoso Ibrahim Al-Faryan che, con sua grande sorpresa, come riconoscimento per aver giocato bene contro l’Al-Raed gli ha messo al polso un orologio di lusso. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trattarsi di un Rolex Daytona con un cinturino in alligatore e diamanti blu dal valore di circa 40mila euro. Il gesto è seguito da un momento di imbarazzo: quando l'uomo ritrae la mano dopo aver allacciato l'orologio al polso di Fabinho, l'oggetto cade a terra. Il calciatore lo raccoglie, rassicura il tifoso sullo stato dell'orologio e lo ringrazia. Per la cronaca, la partita è finita 3-0 per l'Al-Ittihad con gol di Hamdallah e doppietta di Coronado.