Neymar all'Al Hilal, accordo col Psg: contratto biennale da 160 mln

Il Paris St Germain ha raggiunto un accordo con il club saudita Al Hilal della Saudi Pro League per la cessione dell'attaccante brasiliano Neymar, secondo quanto riportato dalla BBC lunedì. L'accordo è soggetto al completamento dell'esame medico da parte del giocatore. Neymar, che nel 2017 è stato acquistato al PSG dal Barcellona per una cifra record mondiale di 222 milioni di euro, ha saltato l'apertura della Ligue 1 del PSG contro il Lorient sabato a causa di un'infezione virale. Per quanto riguarda le cifre si parla di un biennale da 160 mln.