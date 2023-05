6/8 ©Ansa

Ampio risalto in tutti i media in Argentina per lo scudetto vinto dal Napoli, "il primo dopo l'era Maradona". In questo senso l'online del quotidiano La Nacion ha sottolineato che "È successo! Esattamente 33 anni e cinque giorni dopo che Diego Armando Maradona portò il Napoli all'ultimo titolo in Serie A, la squadra del Sud d'Italia ha finalmente conquistato il suo terzo scudetto"