La prima partita si disputa il 7 maggio 2003, con il Milan che gioca in casa. Tra l'altro, c'era ancora la regola dei gol fuori casa in caso di pareggio. Secondo quanto raccontato poi dallo stesso allenatore del Milan, all'epoca Carlo Ancelotti, l'obiettivo principale del Milan era quello di non subire gol proprio per non dare all'Inter il vantaggio del gol in trasferta. Obiettivo poi raggiunto: la partita finisce 0-0 (In foto il portiere dell'Inter Francesco Toldo)

Inter-Milan, cose da sapere sul derby: i bomber, il gol più veloce, i più presenti. FOTO