C'è un episodio che ha segnato per sempre la storia del derby di Milano. Protagonista il genio maligno del nerazzurro Benito Lorenzi: per costringere all'errore il rigorista Tito Cucchiaroni in un Inter-Milan negli anni Cinquanta, arrivò a scavare una buchetta sul dischetto in cui nascose mezzo limone mangiucchiato. Cucchiaroni calciò fuori. Lorenzi corse verso il portiere per abbracciarlo e di corsa diede un calcio alla buccia. L’arbitro Lo Bello non se ne accorse e così l'Inter si aggiudicò il match