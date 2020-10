6/16

In casa nerazzurra, il Milan riesce a rompere l'equilibrio con una rete di Sheva. All'Inter servono così due gol per qualificarsi. Quando mancano poco meno di dieci minuti al termine, Martins rimette in discussione la qualificazione. Il finale è al cardiopalma, ma gli uomini di Ancelotti stringono i denti e strappano il pass per la finale. La sera dopo verranno raggiunti dalla Juventus. Anche quel derby avrà un sapore particolarmente dolce per i colori rossoneri