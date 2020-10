Coronavirus, l'annuncio di Ibrahimovic sui social: "Sono guarito"

L'attaccante del Milan su Twitter scrive ai tifosi di non essere più positivo: "Autorità italiane avvertite". Il giocatore era risultato contagiato 15 giorni fa, era in quarantena ed è sempre stato asintomatico

Zlatan Ibrahimovic è guarito, dopo 15 giorni dal contagio non risulta più positivo al coronavirus. L'attaccante svedese del Milan lo ha comunicato attraverso i suoi social. Prima su Twitter: "Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita. Puoi uscire!" con due hashtag, uno in cui si rivolge in maniera scurrile all'indirizzo del Covid e l'altro più divertente: #Godiscomingforyou. Dio sta tornando per te. E poi su Instagram il messaggio: "Sto tornando per tutti voi". Parole che caricano l'ambiente del Milan a poco più di una settimana dal derby di Milano (DIRETTA - MAPPE E GRAFICI).