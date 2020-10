Derby Inter-Milan, 8 i positivi al coronavirus: anche Radu e Gabbia

Il difensore rossonero e il portiere nerazzurro si aggiungono a Duarte, Ibrahimovic, Bastoni, Skriniar, Gagliardini e Nainggolan. Molti di loro dovranno saltare il derby di sabato 17. Ora nuovi test per le squadre. Intanto è stata annullata la partita della Nazionale Under 21 prevista per oggi in Islanda

A otto giorni dal derby Inter-Milan, si allunga la lista dei giocatori delle due squadre positivi al test per il coronavirus. Gli ultimi due sono Ionut Radu, portiere nerazzurro, e Matteo Gabbia, difensore rossonero. Con loro sono ormai otto i calciatori risultati contagiati, cinque nell’Inter e tre nel Milan. Molti di loro dovranno saltare la stracittadina in programma per sabato 17 alle ore 18.

Cinque contagiati nell'Inter approfondimento Inter-Milan, le cose da sapere sul derby. FOTO Cinque i contagiati in casa Inter. I nerazzurri avevano già reso noto l’esito positivo del test per Bastoni, Skriniar, Nainggolan e Gagliardini. A loro si è aggiunto il portiere rumeno: "Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli", ha dichiarato il club.