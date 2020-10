Inter, Nainggolan e Gagliardini positivi al Coronavirus

Salgono così a quattro i giocatori nerazzurri contagiati, dopo Alessandro Bastoni e Milan Škriniar. Per entrambi è già stato effettuato un secondo tampone, il cui esito è atteso per domani

Dopo i test effettuati nella giornata di ieri ad Appiano Gentile, sono risultati positivi i due giocatori dell'Inter Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini. Entrambi i calciatori hanno già effettuato un secondo esame dal quale domani si attende conferma o meno della loro positività. Salgono così a quattro i giocatori dell'Inter positivi dopo Alessandro Bastoni e Milan Škriniar.

Futuro incerto per i nerazzurri

Škriniar, al pari di Bastoni, è asintomatico, ma rischia di dover osservare il periodo di quarantena in Slovacchia, dove attualmente si trova e dove si attende l'esito del secondo tampone. La situazione preoccupa Conte, che si trova così con due pedine in meno a centrocampo e il reparto difensivo dimezzato, in vista delle prossime partite, con il derby alle porte. Ora i nerazzurri sono in attesa di comunicazioni dell’Asl per sapere se il gruppo si dovrà isolare ad Appiano oppure verrà concesso ai restanti giocatori di tornare a casa dopo gli allenamenti alla Pinetina.

Milan: Ibrahimovic e Duarte ancora positivi

Sul fronte Milan, nessuna novità per Ibrahimovic e Duarte. I due calciatori, positivi al tampone dello scorso 25 settembre, non hanno ancora dato risultato negativo. Entrambi sono sottoposti al test ogni 3-4 giorni, e nel frattempo si allenano a casa. I tempi di recupero sono ancora imprevedibili, e la loro presenza nel derby del 17 ottobre potrebbe essere a forte rischio.