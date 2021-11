8/21 ©Getty Images

Non meno storico è il derby di Champions giocato nel 2003: Milan e Inter si affrontano nelle semifinali. Grazie alla rete di Shevchenko, recordman di sempre per quanto riguarda i gol nel derby, i rossoneri eliminano l’Inter per via della regola del gol in trasferta. L’andata, infatti, in cui i rossoneri risultavano in casa era finita 0-0. Il ritorno finisce invece 1-1 con le reti dell’ucraino e di Martins

