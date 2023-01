3/6 ©Ansa

IL DEBUTTO – Da segnalare una novità importante, che stasera farà il suo debutto: si tratta del fuorigioco semiautomatico, che partirà in serie A a partire dal girone di ritorno. In scena ai Mondiali di Qatar 2022, questa novità tecnologica permetterà di decidere i casi dubbi in appena venti secondi e sarà decisivo soprattutto per stabilire una posizione di offside per centimetri o millimetri

Serie A, il fuorigioco semiautomatico debuterrà in Supercoppa