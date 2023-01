Serie A, il fuorigioco semiautomatico debutterà in Supercoppa

Il fuorigioco semiautomatico partirà in Serie A dalla prima giornata di ritorno del campionato il 27 gennaio , ma il suo debutto avverrà nella finale della Supercoppa italiana tra Milan e Inter in programma mercoledì 18 gennaio alle ore 20. Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi lo ha annunciato oggi. La nuova tecnologia (Saot), già utilizzata ai mondiali in Qatar, rappresenta un assist tecnologico agli arbitri per ridurre i tempi nella valutazione di un offside al limite. "Con l'utilizzo più frequente le decisioni saranno automatiche. Servirà sempre una decisione umana, ma è uno strumento che ci dà modo di sbagliare meno e accorciare i tempi", ha dichiarato Rocchi nel corso di una conferenza stampa presso l'International Broadcasting Center della Lega Serie A di Lissone.

Un sensore viene inserito anche nel pallone

approfondimento

Mondiali, cos'è il fuorigioco semiautomatico e come funziona

La Fifa in occasione del mondiale ha spiegato che un ulteriore aiuto è fornito dal sensore di misura inerziale (IMU) inserito al centro della pallone (in Qatar l'Al Rihla, di Adidas). Il sensore invia dati sulla posizione 500 volte al secondo, permettendo un rilevamento molto preciso del punto in cui è stato calciato. La sperimentazione è stata avviata nella Supercoppa Europea tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte e in Champions League, per poi approdare in Qatar per i mondiali. Gli spettatori possono vedere in tv e dagli schermi dello stadio le animazioni 3D ricostruite, come sta accadendo al mondiale, con la massima trasparenza nelle decisioni. I dati raccolti, inoltre, vengono messi a disposizione di allenatori e medici per approfondire i loro studi sui movimenti in campo.