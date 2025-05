Allianz presenta il nuovo progetto “Sognando Milano Cortina 2026"

La compagnia assicurativa tedesca ha presentato oggi “Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti”: il nuovo evento che vedrà protagonisti 6 atleti e paratleti italiani e 6 leggende che hanno fatto la storia dello sport azzurro ascolta articolo

Durante la giornata di oggi, Allianz, Partner Mondiale dei Movimenti Olimpico e Paralimpico internazionali fino al 2032, ha presentato all’Auditorium della Torre Allianz a Milano il grande progetto “Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti”. Questo nuovo grande progetto vedrà protagonisti 6 atleti e paratleti azzurri, già affermati campioni degli sport invernali (e non solo), e 6 straordinarie leggende che hanno fatto la storia dello sport azzurro. Sportivi di discipline diverse - pattinaggio di figura su ghiaccio e pattinaggio di velocità, sci alpino, sci di fondo e biathlon - che Allianz accompagnerà in un’esperienza eccezionale, che parte da un racconto in prima persona, ma vuole aprire una riflessione più ampia sul patrimonio di valori tramandato dallo sport di generazione in generazione.

Lo scopo della partnership Questa collaborazione ha l’obiettivo di rafforzare quella già esistente a livello internazionale e nel nostro Paese: il Gruppo Allianz ha infatti dato inizio alla partnership mondiale con i Movimenti Olimpico e Paralimpico Internazionali nel 2021, prolungata recentemente fino a Brisbane 2032, ed è partner del Movimento Paralimpico Internazionale sin dal 2006.

L’evento La presentazione avvenuta oggi in Torre Allianz ha visto la partecipazione del top management della Compagnia - l’Amministratore Delegato Giacomo Campora e il Direttore Generale Maurizio Devescovi - assieme a Valentina Sestan, Head of Strategic CEO projects e Responsabile Partnership Olimpica e Paralimpica di Allianz. Non è mancata anche la presenza di rappresentanti delle istituzioni e ospiti dal mondo della cultura, dello sport e della società civile, oltre ai numerosi media.