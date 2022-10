Inter, Zhang smentisce le voci di cessione: "Il club non è in vendita"

Nella giornata che vede l'Inter staccare il pass per gli ottavi di Champions League dopo il convincente successo per 4-0 sul Viktoria Plzeň, arrivano importanti conferme anche sul fronte societario. Il presidente Steven Zhang, ai microfoni di Sky Sport, ha infatti confermato l'impegno del gruppo Suning nel club, respingendo così i rumors su un'ipotetica cessione. "L'Inter non è in vendita", ha dichiarato Zhang nel post partita . "Sono anni che la società è al centro di queste voci, ma on sto parlando con nessun investitore". "Siamo concentrati sulle vittorie finché sarò presidente", ha aggiunto.

"Tutti desideriamo il meglio per l'Inter"

"Tutti desiderano il meglio dell'Inter. Questa qualificazione dimostra che le scelte per il club sono quelle giuste. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra vincente dentro e fuori dal campo", ha proseguito Zhang. "Dedico questa vittoria ai tifosi, che ci sostengono. Poi in secondo luogo a tutti coloro che lavorano attorno a me, in ogni angolo dell'azienda. E anche alla mia famiglia che mi sostiene. È una ricompensa che rimarrà sempre nei nostri cuori".

"Fiducioso che riusciremo a trattenere Skriniar"

Parole rassicuranti anche per alcuni tra i protagonisti del passaggio del turno nerazzurro. "Inzaghi è un allenatore top, molto resiliente di fronte alle difficoltà, è sempre in grado di superarle. Abbiamo visto tutte le qualità. Passare il prossimo turno è una bella notizia per il futuro del club. Il rinnovo di Skriniar? È un giocatore incredibile, sa quanto ci tengo che rimanga e sono fiducioso che riusciremo a trattenerlo", ha concluso Zhang.