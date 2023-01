Serie A, Cremonese-Monza 2-3. Alle 18 Lecce-Milan, poi Inter-Verona

La cronaca di Cremonese-Monza

Allo stadio Giovanni Zini, a sbloccare il derby lombardo delle neopromosse è il Monza con un gol all'8' di Ciurria. La Cremonese reagisce e ci prova con Valeri, ma gli avversari trovano il raddoppio con un rigore assegnato per un fallo su Izzo: Caprari tira e batte Carnesecchi. Nella ripresa al 55' un altro gol del Monza, segnato ancora da Caprari, porta il risultato sul 3-0 per gli ospiti. La Cremonese non si arrende: al 67' Daniel Ciofani, servito da Valeri, trova il gol, e all'83' Dessers segna di nuovo e riapre il match. Ma la squadra di Palladino si difende bene nei minuti finali e il risultato non cambia: vince il Monza 3-2.

Il tabellino di Cremonese-Monza 2-3

8' Ciurria (M), 19' (Rig.) e 55' Caprari (M), 67' Ciofani (C), 83' Dessers (C)

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Quagliata (37' st Zanimacchia), Bianchetti, Ferrari A. (1' st Aiwu); Ghiglione; Meitè, Pickel (27' st Buonaiuto), Valeri; Okereke (1' st Castagnetti), Dessers, Tsadjout (12' st Ciofani). All.: Alvini

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli (1' st Ranocchia), Machin (24' st Colpani), Pessina, Carlos Augusto; Ciurria (21' st D'alessandro), Caprari (39' st Marlon); Petagna (21' st Gytkjaer). All.: Palladino

Ammoniti: Okereke, Pickel, Birindelli, Caprari, Carlos Augusto, D'alessandro