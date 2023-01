11/12 ©Ansa

Una sezione speciale è dedicata agli "EA Sports Player of the Month" e "Coach of the Month", riconoscimenti mensili di Lega Serie A, destinati ai migliori giocatori e allenatori. Anche nella collezione "Calciatori 2022-2023" c'è spazio per "La Panini piu' amata" per celebrare i 20 giocatori votati direttamente dalle tifoserie dei club attraverso i social (nella foto, l'allenatore e dirigente sportivo Giancarlo Camolese)