Riguardo al docu film “La bella stagione”, alla base c’è un libro scritto dai due ex calciatori per raccogliere fondi per l’ospedale Gaslini di Genova e che Vialli e Mancini concepiscono come una cosa diversa dal racconto di gol e partite, vuole raccontare un’amicizia vera. In occasione della presentazione del film, il cremonese ha sottolineato come fossero “uniti da valori comuni, senso di appartenenza, sogni e una necessità assoluta di cazzeggiare. Siamo riusciti a ottenere quei risultati sempre divertendoci molto”