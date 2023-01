Vialli: dalla Samp alla Juve, dal Chelsea alla Nazionale. FOTOSTORIA

11/14 ©Ansa

Nel 2000 Vialli viene licenziato, in parte per i risultati non del tutto soddisfacenti ottenuti quell’anno e in parte per qualche litigio interno alla squadra. Nel 2001 prende in carico il Watford, la squadra di Sir Elton John, ma finisce peggio che con il Chelsea: le prestazioni sono così scarse che Vialli è licenziato un’altra volta. L’addio questa volta è così amaro che si finisce in tribunale per il mancato pagamento di una parte del contratto interrotto. Negli anni a seguire la sua attività principale è quella di opinionista televisivo