Serie A, in campo Napoli-Juventus: 2-0. DIRETTA

La 18esima giornata di Serie A si apre con il big match tra Napoli e Juventus, ora in corso. Allo stadio “Maradona” si stanno affrontando la prima in classifica contro la seconda: la squadra di Spalletti ha 44 punti e vuole provare ad allungare ancora, quella di Allegri ne ha 37 (come il Milan) e vuole cercare di ridurre il distacco. L’allenatore azzurro conferma Politano nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia, quello bianconero punta in avanti su Di Maria e Milik (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).