Al-Nassr, lo spettacolare salto di Cristiano Ronaldo in allenamento

A chi sosteneva non fosse più l'atleta di una volta, il campione portoghese ha risposto, dando anche in terra arabica, prova della sua forza fisica, come dimostra un episodio accaduto in allenamento e che è stato rilanciato sui social proprio dalla squadra di Ryad.

Il tempo sembra non passare mai per Cristiano Ronaldo che a 37 anni si è trasferito in Arabia Saudita, accettando l'offerta da 200 milioni a stagione per giocare nell'Al-Nassr.

L'esordio

L'ex Red Devils si si sta ambientando sempre di più nella sua nuova realtà, attendendo l'esordio, che è sempre più vicino. Dopo il problema del suo tesseramento e le due giornate di squalifica da scontare rimediate in Inghilterra, la prima partita in Arabia Saudita per il 5 volte vincitore del Pallone d'Oro è alle porte. Si giocherà il 19 gennaio allo stadio di Ryad, lo stesso dove il giorno prima verrà giocata la finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter. Nel match però Ronaldo non potrà indossare la maglia gialloblu, CR7 infatti scenderà in campo in una squadra mista composta da alcuni compagni dell'Al-Nassr e i rivali cittadini dell'Al Hilal, in un'amichevole contro il PSG. Attesissimo l'appuntamento tra le due squadre, i biglietti sono andati a ruba, per quello che sarà probabilmente l'ultima partita in cui Cristiano Ronaldo e Leo Messi si sfideranno.