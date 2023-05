Milano si prepara alla grande notte del derby di Champions League. La semifinale di andata della coppa per club più ambita si disputa tra Milan e Inter, a 20 anni di distanza dallo storico precedente in cui le due squadre milanesi si trovarono di fronte sempre per la semifinale di CL. Calcio d’inizio alle ore 21. I rossoneri si avvicinano alla sfida con l’incognita Leao. Il fenomeno portoghese, uscito dopo pochi minuti dall’inizio della sfida con la Lazio di sabato per un problema muscolare, sosterrà oggi il provino decisivo. Secondo mister Pioli “o gioca o va in tribuna”. Ma non è escluso che venga convocato per partire comunque dalla panchina. I nerazzurri possono invece contare su tutti gli uomini chiave, tranne l’infortunato Skriniar. Fino all’ultimo Inzaghi lascia aperti due ballottaggi: quello tra Brozovic e Calhanoglu in mediana e quello in attacco dove Dzeko dovrebbe essere inizialmente preferito a Lukaku accanto a Lautaro. Ieri intanto nella prima semifinale, Real Madrid e Manchester City hanno pareggiato 1-1 al Bernabeu.

