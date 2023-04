Champions League, il Milan è in semifinale: al Maradona finisce 1 a 1

Gli uomini di Stefano Pioli superano la squadra di Spalletti, sfruttando la vittoria dell’andata. La rete per i rossoneri è segnata da Giroud che, dopo aver fallito un calcio di rigore, non sbaglia dopo una grande giocata di Leao, mentre per il Napoli è Osimhen a segnare. Adesso il Milan aspetta la vincente di Inter-Benfica. Nell’altro quarto di finale, il Real Madrid elimina il Chelsea

È il Milan a volare in semifinale della Champions League 2022/23: la sfida del Maradona contro il Napoli finisce a 1 a 1, che vale il pass per il prossimo turno grazie alla vittoria per 1 a 0 all'andata a San Siro. A decidere l’incontro per i rossoneri è il gol di Giroud che, dopo aver fallito un calcio di rigore, segna dopo una grande giocata di Rafa Leao. Il Napoli trova il pareggio nel recupero del secondo tempo, ma è ormai troppo tardi per rimettere in discussione la qualificazione. Protagonisti anche i due portieri, Meret e Maignan, che neutralizzano un penalty a testa. Adesso i rossoneri attendono la vincente di Inter-Benfica - mercoledì alle 21 - per sapere chi sarà il loro avversario nel prossimo turno. Nell’altra partita di stasera, il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha eliminato il Chelsea e adesso attende la sua avversaria tra Bayern Monaco e Manchester City. ( GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE )

Il tabellino di Napoli-Milan 1-1

43' Giroud, 90+3' Osimhen



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (29' st Ostigard), Juan Jesus, Mario Rui (33' Olivera); Ndombele (18' st Elmas), Lobotka, Zielinski (29' st Raspadori); Politano (33' Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz (14' st Messias), Bennacer, Leao (38'st Saelemaekers); Giroud (23' st Origi). All.: Pioli.

Ammoniti: Tonali, Di Lorenzo per gioco falloso.

La cronaca di Napoli-Milan



Parte forte il Napoli nel primo tempo, pressando alto il Milan così da rendere difficile per i rossoneri la costruzione dal basso. Nei primi dieci minuti gli uomini di Spalletti costringono quelli di Pioli a difendere nella propria trequarti, collezionando cross e angoli che però non si concretizzano in gol. La prima vera occasione arriva al minuto 13, con Politano che tira fuori da buona posizione. Al minuto 20 ancora occasione per Politano, che dopo un’azione insistita sfiora il palo. Dopo nemmeno un minuto, calcio di rigore per il Milan per un fallo di Mario Rui su Leao: Meret però para il tiro dal dischetto di Giroud. Passano pochi minuti e Giroud ha un’altra grande occasione, e Meret è di nuovo bravo a chiudere lo specchio e a negare il vantaggio ai rossoneri. Al minuto 33 il Napoli è costretto a rinunciare sia a Mario Rui che a Politano, entrambi infortunati: al loro posto entrano Oliveira e Lozano. Al minuto 36 il Napoli chiede un rigore per l’intervento di Leao su Lozano, ma arbitro e Var dicono no. Al 43esimo il Milan passa: grande ripartenza di Leao, che salta tre uomini e serve a Giroud un pallone che deve solo esser spinto in rete. In pieno recupero del primo tempo viene annullato un gol di Osimhen per fallo di mano. Anche nella ripresa il Napoli parte forte, e ha subito una buona occasione con Kvaratskhelia che però tira alto. Al minuto 63 ancora un’occasione per il Napoli: Oliveira può colpire di testa libero in area, il tiro però finisce fuori. Al minuto 81 è il momento di Maignan di parare un calcio di rigore, dicendo no a Kvaratskhelia. Nel recupero del secondo tempo Osimhen trova il gol del pareggio, ma è ormai troppo tardi: in semifinale di Champions League va il Milan.

Anche il Real Madrid in semifinale

Nell’altro quarto di finale giocato questa sera, è stato il Real Madrid a strappare il pass per la semifinale di Champions League. A decidere l’incontro è stata la doppietta di Rodrygo, che con un gol per tempo ha condannato il Chelsea all’eliminazione. Adesso i Blancos attendono la vincitrice tra Bayern Monaco e Manchester City, in programma domani alle 21.