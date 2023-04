Champions League: alle 21 Benfica-Inter, andata dei quarti. Formazioni

Sport

Champions, quarti di finale: come stanno Inter, Milan e Napoli

La massima competizione europea scende di nuovo in campo l'11 aprile per i quarti di finale, che vedranno impegnati i tre club italiani. Possibile un nuovo derby tra squadre della serie A in semifinale se i nerazzurri dovessero avere la meglio sul Benfica, visto che rossoneri e partenopei hanno già un posto garantito in virtù dello scontro diretto

In due settimane Inter, Milan e Napoli si giocano tutto in Europa. Torna infatti la Champions League e le tre squadre italiane, giunte ai quarti di finale, hanno tutte la possibilità di andare avanti. Se i nerazzurri incroceranno il Benfica, sorte diversa è invece toccata a rossoneri e partenopei, che si scontreranno in un derby tutto italiano. Visto il tabellone, con le tre squadre sorteggiate tutte e tre dalla stessa parte, la possibilità di un altro scontro tra squadre delle serie A in semifinale è concreta

COME ARRIVA L’INTER – La prima a scendere in campo è l’Inter, impegnata martedì 11 aprile dalle 21 allo stadio “Da Luz” di Lisbona. Di fronte ci sarà il Benfica, formazione prima in classifica in patria e in grado in Europa di eliminare la Juventus ai gironi e il Bruges agli ottavi di finale. L’Inter arriva a questa partita dopo aver attraversato un mese non esaltante: la vittoria manca dal 5 marzo (2-0 interno contro il Lecce) e le prestazioni in quest’ultimo periodo sono state deficitarie. Assenti certi Milan Skriniar in difesa e Hakan Calhanoglu a centrocampo