2/10 ©LaPresse

COME ARRIVA L’INTER – La prima a scendere in campo è l’Inter, impegnata martedì 11 aprile dalle 21 allo stadio “Da Luz” di Lisbona. Di fronte ci sarà il Benfica, formazione prima in classifica in patria e in grado in Europa di eliminare la Juventus ai gironi e il Bruges agli ottavi di finale. L’Inter arriva a questa partita dopo aver attraversato un mese non esaltante: la vittoria manca dal 5 marzo (2-0 interno contro il Lecce) e le prestazioni in quest’ultimo periodo sono state deficitarie. Assenti certi Milan Skriniar in difesa e Hakan Calhanoglu a centrocampo

Lukaku, rissa in Coppa Italia: cosa significa la sua esultanza