Napoli-Milan, lite Spalletti-Maldini: cosa è successo. VIDEO

Grande nervosismo alla fine del primo tempo della partita tra Napoli e Milan, finita 4-0 per i rossoneri ( VEDI GLI HIGHLIGHTS ). Alla fine dell’intervallo è scoppiata una lite nei corridoio degli spogliatoi del Maradona tra l’allenatore dei partenopei Luciano Spalletti e il direttore tecnico milanista Paolo Maldini. Mentre le squadre stavano per rientrare sul campo da gioco, i due sono stati filmati mentre avevano un confronto accesso. Inizialmente si vede Spalletti innervosito nei confronti di Maldini gesticolare concitatamente, con l’ex capitano del Milan che, scuro in volto, si rivolge al mister dicendo: “Ci sentiamo dopo, dai…”. In quel momento interviene anche Leao, autore dell’1-0 del Milan, che tenta di placare gli animi invitando l’allenatore ad allontanarsi e ad entrare in campo (“Vai vai, mister…”) strappandogli anche un sorriso a metà tra il divertito e l'incredulo. A questo punto interviene ancora il dirigente rossonero, visibilmente spazientito, che dice: "Mister sei nervoso, hai già vinto il campionato, che c... vuoi?".

Spalletti: "Maldini mi ha parlato sopra mentre ero con l'arbitro"

Le prime ricostruzioni dello screzio hanno indicato proprio nel’attaccante portoghese del Milan la causa scatenante della lite perché, dopo aver segnato il primo gol del match, aveva esultato in maniera che pareva polemica contro i tifosi partenopei. Al termine della partita, però, è stato Spalletti a chiarire cosa è successo: "Stavo rientrando in campo e chiedevo all'arbitro la spiegazione dell'ammonizione di Lobotka, ma Maldini si è subito intromesso sbracciando come se io mi stessi lamentando, ma non era assolutamente così. Anzi, semmai sono stati loro a lamentarsi durante il primo tempo visto che Pioli è stato ripreso dall'arbitro mentre io no. Il fatto che Maldini mi parlasse sopra mentre mi rivolgevo all'arbitro non mi è piaciuto, deve permettermi di parlare col direttore di gara senza mettersi in mezzo. Lui poi ha reagito un po' ma da parte mia non c'è nulla. Poi lui è Paolo Maldini ma anche io ci sono stato lì (in Serie A da giocatore, ndr), non ai loro livelli ma ci sono stato. Sono cose un pochettino antipatiche”. L’allenatore ha chiuso la polemica aggiungendo: “Sul momento mi ha dato un po' fastidio ma per me è tutto chiarito". Nessuna parola sull’accaduto invece dal dirigente del Milan.