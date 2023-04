Champions League, Inter-Benfica 3-1: DIRETTA

Il Milan attende in semifinale di Champions League o l'Inter - e in quel caso sarà derby - o il Benfica. Le due squadre sono in campo, a San Siro, e si affrontano nel ritorno dei quarti. I nerazzurri provano a difendere il 2-0 dell'andata. Stasera si gioca anche l'altro quarto, quello tra Bayern Monaco e Manchester City. ( GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE )

Il tabellino di Inter-Benfica 3-1. LIVE

14' Barella, 38' Aursnes, Martínez L. 65', Correa J. 78'



INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes; Goncalo Ramos. All. Schmidt

La cronaca di Inter-Benfica

Il Benfica, che ha bisogno di recuperare i due gol di svantaggio rimediati nella partita d’andata, inizia forte pressando l’Inter a tutto campo. I portoghesi, però, non riescono a costruire occasioni da gol e a passare sono i nerazzurri: dopo un contropiede sprecato, a segnare è Barella al minuto 14 con un gran tiro a giro. Dopo il gol dell’Inter, che porta a 3 le reti di vantaggio nel doppio confronto, scende un pochino il ritmo del Benfica mentre i nerazzurri cercano di controllare il primo tempo. Al minuto 30 arriva su calcio piazzato un’occasione per il Benfica: Grimaldo tira bene verso la porta nerazzurra, ma Onana è bravo a respingere. Al minuto 33 Lautaro segna su cross di Dzeko, ma l’arbitro annulla tutto per un fallo dell’attaccante argentino. Mentre l'Inter sembra in controllo, il Benfica trova il gol del pareggio: a segnare al minuto 38 è Aursnes, che rimette così in gioco i portoghesi. Il risultato non cambia più nel primo tempo, e si va all’intervallo sull’1 a 1. Nella ripresa al 66' segna di nuovo l'Inter: Lautaro riporta in vantaggio i nerazzurri. Ma non è finita e, al 78' segna Correa.

La sfida tra Bayern Monaco e City

Nell’altro quarto di finale di Champions League di questa sera, il Bayern riceve a Monaco il Manchester City. Gli uomini di Tuchel sono chiamati a un’impresa per ribaltare il secco 3 a 0 subito all’andata per mano della squadra di Pep Guardiola. La vincente di questa sfida incontrerà il Real Madrid in semifinale.