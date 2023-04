Serie A, Udinese-Monza 2-2. Ora in campo Fiorentina-Spezia 0-0. LIVE

La cronaca di Udinese-Monza

Alla Dacia Arena sblocca nel primo tempo Lovric, che conquista il vantaggio per i padroni di casa al 18'. Nella ripresa il Monza pareggia con un gol di Colpani e la rbalta al 56' grazie a una rete di Rovella. Al 90' è rigore per l'Udinese per un fallo di Petagna su Nestorovski: tira Beto e non sbaglia. Il match finisce 2-2.

Il tabellino di Udinese-Monza 2-2

Gol: 18' Lovric (U), 48' Colpani (M), 56' Rovella (M), Beto 90' + 2' Rig. (M)

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez (38' st Thauvin); Ehizibue (23' st Ebosele), Samardzic (23' st Pafundi), Walace, Lovric (35' st Arslan), Udogie; Success (38' st Nestorovski), Beto. All.: Sottil

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Antov (15' st Caldirola), Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi (15' st Petagna), Pessina, Rovella (35' st Barberis); Carlos Augusto (35' st Machin), Colpani (23' st Birindelli); Valoti. All.: Palladino

Ammoniti: Izzo, Antov, Perez, Petagna per gioco falloso