La 27esima giornata di Serie A si chiude con altre cinque partite. Nel lunch match la Sampdoria ha vinto 3-1 contro il Verona. Nel pomeriggio il Napoli capolista ha vinto 4-0 in trasferta a Torino contro i granata. Al Franchi la Fiorentina ha superato di misura il Lecce. La Lazio ha vinto 1-0 il derby contro la Roma grazie a un gol di Zaccagni. In serata la Juventus ha vinto il big match a San Siro contro l'Inter grazie a un gol di Kostic (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). La giornata si è aperta venerdì con le vittorie di Sassuolo e Atalanta ed è continuata sabato con Monza-Cremonese 1-1, Salernitana-Bologna 2-2 e Udinese-Milan 3-1.

La cronaca di Inter-Juventus Il match si accende al 23esimo: lancio addomesticato da Rabiot e poi da Vlahovic. Il francese serve Kostic che ha tempo per tirare e battere Onana. C'è un lungo check al Var per un possibile tocco di mano di Rabiot ma alla fine il gol viene convalidato. Nella ripresa l'Inter ci prova ma la Juve resiste e espugna San Siro. Il tabellino di Inter-Juventus 0-1 Gol: nel pt 24' Kostic INTER (3-5-2): Onana; Darmian (34' st Correa), De Vrij, Acerbi; Dumfries (38' st Bellanova), Barella (18' st Mkhitaryan), Brozovic, Calhanoglu, Dimarco (18' st D'Ambrosio); Lukaku (34' st Dzeko), Lautaro. All.: S. Inzaghi JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio (30' st Cuadrado), Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé (21' st Chiesa, 38' st Paredes), Vlahovic. All.: Allegri Ammoniti: Gatti, Rabiot e Danilo per gioco falloso, Barella e Paredes e D'Ambrosio per comportamento non regolamentare.

La cronaca di Lazio-Roma Dopo una prima fase di studio, intorno al minuto 20 arrivano le prime occasioni: un tiro di Wijnaldum per la Roma e una conclusione di Felipe Anderson per la Lazio. Episodio chiave al 32esimo: Ibanez commette una leggerezza e ferma la ripartenza laziale con un fallo ma era già ammonito e prende il secondo giallo. Roma in inferiorità numerica. Tensione altissima e verso la fine del primo tempo ci sono scintille tra le panchine con un cartellino rosso per parte tra membri degli staff. La ripresa inizia con la Roma arroccata in difesa e la Lazio che ci prova con due tiri da fuori di Luis Alberto. Al 65esimo biancocelesti in vantaggio con Zaccagni servito in profondità da Felipe Anderson. Due minuti dopo la Roma trova il pari con l'autogol di Casale in mischia ma il gol viene annullato: c'era fuorigioco di Smalling sul colpo di testa di Mancini. I giallorossi non riescono a pareggiare: il derby è della squadra di Sarri. Il tabellino di Lazio-Roma 1-0 Gol: nel st, 20' Zaccagni LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro (44' st Basic), Felipe Anderson, Zaccagni (36' st Cancellieri). All.: Sarri ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibañez, Zalewski, Cristante, Wijnaldum (22' st Matic), Spinazzola, Dybala (1' st Llorente, 33' st El Shaarawy), Lo. Pellegrini (39' st Solbakken), Belotti (22' st Abraham). All.: Foti (Mourinho squalificato) Espulsi: Ibañez al 32' pt per doppia ammonizione. Cristante e Marusic dopo il fischio finale. Espulsi dalla panchina al 44' pt il preparatore atletico della Lazio Ianni e il preparatore dei portieri della Roma Nuno Santos. Ammoniti: Luis Alberto, Romagnoli, Cristante, Mancini, Cancellieri, Basic per gioco falloso.

La cronaca di Torino-Napoli Ospiti subito in vantaggio al minuto 9: angolo di Zielinski, Osimhen svetta e di testa segna il suo ventesimo gol in campionato. Al 23esimo Toro vicino al pari con Sanabria che colpisce il palo da pochi passi. Passa qualche minuto e Kvaratskhelia si procura un rigore. Lo stesso georgiano realizza dal dischetto e raddoppia. A inizio ripresa il Napoli cala il tris, ancora con Osimhen, servito da Olivera. Al 68esimo Osimhen ruba palla e appoggia a Kvaratskhelia che serve Ndombele, appena entrato, che segna il quarto gol. Il tabellino di Torino-Napoli 0-4 Gol: nel pt 9' Osimhen, 35' rig. Kvaratskhelia; nel st 6' Osimhen, 23' Ndombele TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Gravillon (9' st Djidji), Schuurs, Rodriguez; Singo (30' st Aina), Ricci, Linetty (9' st Ilic), Vojvoda (9' st Buongiorno); Vlasic (40' st Seck), Radonjic; Sanabria. All.: Juric NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (27' st Ostigard), Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka (39' st Gaetano), Zielinski (20' st Ndombele); Lozano (20' st Elmas), Osimhen (27' st Simeone), Kvaratskhelia. All.: Spalletti Ammoniti: Gravillon, Ndombele.



La cronaca di Fiorentina-Lecce Il match si sblocca al minuto 27: la Fiorentina va in vantaggio grazie all'autogol di Gallo che devia nella sua porta un cross di Saponara nel tentativo di anticipare Nico Gonzalez. La seconda frazione non riserva particolari emozioni e il risultato non cambia più: la squadra di Italiano vince di misura. Il tabellino di Fiorentina-Lecce 1-0 Gol: pt 27' Gallo (aut.) FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora (40' st Duncan); Gonzalez (40' st Ikoné), Barak (40' st Bonaventura), Saponara (25' st Sottil); Kouamé (25' st Cabral). All. Italiano LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (33' st Cassandro), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (26' st Maleh), Hjulmand, Gonzalez (33' st Helgason); Strefezza (26' st Oudin), Colombo (38' st Ceesay), Di Francesco. All.: Baroni Ammoniti: Blin, Igor, Umititi per gioco falloso.

La cronaca di Sampdoria-Verona Primo tempo dominato dalla Sampdoria che passa in vantaggio al 24' con un gol di Gabbiadini. Chance per il Verona con Iazovic, ma Nuytinck salva sulla linea. Al 35' arriva il raddoppio di Gabbiadini dopo un'incertezza di Tameze. Nella ripresa il Verona trova il gol due volte con Gaich, ma il Var li annulla entrambi per fuorigioco. All'88' Faraoni segna e la riapre, ma i blucerchiati nel recupero trovano il 3-1 con un gol di Zanoli in contropiede su assist di Jesè e la chiudono. Il tabellino di Sampdoria-Verona 3-1 Gol: 24' e 35' Gabbiadini (S), 88' Faraoni (V), 90'+8' Zanoli (S) SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Djuricic (27' st Murru), Augello; Leris (39' st Murillo), Cuisance (18' st Ilkhan); Gabbiadini (39' st Rodriguez). All.: Stankovic VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani (1' st Veloso), Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Doig ( 1' st Lasagna); Braaf ( 33' st Kallon), Lazovic (22' st Depaoli); Djuric ( 37' pt Gaich). All.: Zaffaroni Ammoniti: Djuricic, Nuytinck, Zanoli, Duda, Coppola per gioco scorretto.