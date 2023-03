Serie A, ora Salernitana-Bologna: 1-1. Stasera Udinese-Milan. LIVE

Il sabato di campionato si apre con il derby lombardo all’U-Power Stadium. La partita si sblocca nella ripresa: al 62’ la Cremonese si porta in vantaggio con Ciofani, al 69’ il pareggio di Carlos Augusto. Alle 18 è iniziata Salernitana-Bologna. Alle 20.45 chiude Udinese-Milan (in diretta su Sky)

La 27esima giornata di Serie A, iniziata venerdì con i successi di Sassuolo e Atalanta , prosegue oggi con tre partite. Alle 15 si è giocata Monza-Cremonese: è finita 1-1. Alle 18 è iniziata Salernitana-Bologna. Alle 20.45 chiude il sabato Udinese-Milan (in diretta su Sky). Domani il turno si conclude con Sampdoria-Verona alle 12.30 (in diretta su Sky), Torino-Napoli e Fiorentina-Lecce alle 15, il derby Lazio-Roma alle 18 e il big match Inter-Juventus alle 20.45 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

7' Pirola (S), 11' Ferguson (B) SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Paulo Sousa BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson, Kyriakopoulos; Barrow. All. Thiago Motta

La cronaca di Monza-Cremonese

Il sabato di Serie A si apre con il derby lombardo tra Monza e Cremonese all’U-Power Stadium. Il primo tempo finisce senza reti, con Carnesecchi protagonista: il portiere grigiorosso salva il risultato su Izzo, Carlos Augusto e Ciurria. La partita si sblocca nella ripresa. Al 62’ la Cremonese si porta in vantaggio: assist di Castagnetti, Ciofani batte Di Gregorio con un pallonetto morbido. Passano pochi minuti e il Monza pareggia: al 69’ Carlos Augusto, servito da Ciurria, supera Carnesecchi con un tiro in diagonale. Occasioni nel finale, ma il risultato non cambia più: Monza-Cremonese finisce 1-1. Un punto a testa che non accontenta nessuno: i padroni di casa salgono a 34 e non riescono ad accorciare sulla zona Conference League, la squadra di Ballardini va a 13 e deve continuare a lottare per sperare di salvarsi.

Il tabellino di Monza-Cremonese 1-1 (GLI HIGHLIGHTS)

16' st Ciofani (C), 24' st Carlos Augusto (M)



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio, Caldirola, Marì, Izzo (20'st Ranocchia), Ciurria, Pessina, Machin (20'st Antov), Carlos Augusto, Sensi (32'st Colpani), Caprari (20'st Mota Carvalho), Petagna (32'st Gytkjaer). All. Palladino



CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi, Aiwu, Bianchetti, Vasquez, Sernicola (1'st Castagnetti), Pickel (40'st Ferrari), Galdames (17'st Benassi), Meitè, Valeri, Okereke (19'st Dessers), Tsadjout (1'st Ciofani). All. Ballardini



Ammoniti: nel pt Pessina, Izzo e, Sernicola per gioco scorretto; nel st Dessers, Pickel e Castagnetti per gioco scorretto, Bianchetti per proteste.