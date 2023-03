Derby Lazio-Roma, lancio di petardi all'Olimpico: ferito un agente

La polizia in tenuta antisommossa sta blindando l'intera area attorno all'impianto sportivo. Cori ed esplosioni di petardi in direzione dei blindati

Un agente di polizia è rimasto ferito dal lancio di petardi tra i tifosi della Lazio e della Roma nel pre-partita del derby, in programma oggi pomeriggio allo stadio Olimpico e finita 1-0 per i padroni di casa ( VEDI GLI HIGLIGHTS DEL MATCH) . Momenti di tensione a pochi minuti dall'apertura dei tornelli si sono registrati vicino a un bar nella zona del lungotevere Maresciallo Diaz, all'altezza del Ponte Duca d'Aosta dove ci sono alcuni bar. La causa è stato un litigio tra gli ultrà giallorossi e un alcuni tifosi inglesi del West Ham, questi ultimi gemellati con gli i tifosi della Lazio. C'è stato un lancio di petardi e bottiglie, una delle quali - riporta l'agenzia Agi - ha colpito un poliziotto ferendolo. Poi la situazione è tornata alla calma. Gli agenti sono intervenuti facendo arretrare verso il Ponte Duca d'Aosta i tifosi romanisti ma uno dei poliziotti e' rimasto ferito, in maniera lieve, per il lancio di una bomba carta. I supporter giallorossi hanno poi proseguito ad esplodere pedardi e lanciare fumogeni sempre nei pressi del Ponte Duca d'Aosta ma le operazioni di ingresso all'Olimpico sono proceguite senza altri problemi sul fronte della sicurezza.

Città blindata per il rischio incidenti tra tifosi

Venerdì scorso il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro Matteo Piantedosi, aveva lanciato l'allarme per l'alto rischio incidenti del derby della capitale. Tra le due tifoserie sembra essere venuta meno una sorta di 'pax' che andava avanti da alcuni anni. A riscaldare gli animi il furto subito il 4 febbraio scorso dello striscione da parte dei Fedayn, e dato alle fiamme alcuni giorni dopo a Belgrado nella curva dei tifosi della Stella Rossa. Una tifoseria, quella della Stella Rossa, gemellata invece con i supporter del Napoli. Sin dalle prime ore della domenica gli agenti avevano provveduto a bonificare l'area intorno all'Olimpico con chiusure di strade e numerosi mezzi blindati posizionati per impedire che le due tifoserie della capitale venissero a contatto. Un disagio per i romani che si è unito al blocco della circolazione stradale della mattina per il passaggio dei runner della Maratona di Roma.