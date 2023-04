Coppa Italia, semifinale d'andata: Cremonese Fiorentina 0-2

Dopo il pareggio per 1 a 1 di ieri sera tra Juventus e Inter allo Stadium - con annessa rissa a fine partita dopo il pareggio di Romelu Lukaku - stasera si è giocata l’andata dell’altra semifinale di Coppa Italia tra Cremonese e Fiorentina. A spuntarla è stata la Viola, che ha vinto per 2 a 0: a decidere l’incontro sono state le reti di Cabral nel primo tempo e di Nico Gonzalez nella ripresa. Il ritorno della semifinale si giocherà allo stadio Artemio Franchi il 27 aprile alle ore 21.

La cronaca di Cremonese-Fiorentina

Nel primo tempo è la Fiorentina a dominare l’incontro. Dopo un’iniziale occasione per la Cremonese sui piedi di Tsadjout, con Terracciano bravo a sventare il pericolo, i Viola prendono il controllo del campo e sbloccano la partita con il gol di testa di Cabral al minuto 20. Prima dell’intervallo la Fiorentina va di nuovo vicina alla rete con Gonzalez, che manca un tap-in da pochi passi, e con Biraghi che da ottima posizione tira fuori: il risultato però non cambia più nella prima frazione. Nella ripresa la Cremonese spinge di più e ha una grande occasione al minuto 60, con Bonaiuto che si vede respingere un tiro a colpo sicuro da una grande parata di Terracciano. Al minuto 75 la Fiorentina raddoppia con il calcio di rigore di Nico Gonzalez. Il risultato non cambia più e gli uomini di Italiano ottengono un risultato molto importante in vista del ritorno.

Il tabellino di Cremonese-Fiorentina 0-2

20' Cabral, 75' Nico Gonzalez (rig.)



CREMONESE (3-5-2): Sarr, Aiwu, Bianchetti (18' st Sernicola), Vasquez, Pickel, Benassi (31' st Lochoshvili), Castagnetti (1' st Buonaiuto), Meite, Valeri, Tsadjout (1' st Dessers), Ciofani (22' st Afena-Gyan). Allenatore: Ballardini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Mandragora (40' st Castrovilli), Amrabat, Ikone (40' st Brekalo), Barak (25' st Bonaventura), Gonzalez, Cabral. Allenatore: Italiano.



Espulsi: Aiwu