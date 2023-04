1/5 ©IPA/Fotogramma

Juventus e Inter si giocano un pass per la finale di Coppa Italia. Allo Stadium di Torino è in corso l’andata della semifinale. Il risultato è 0-0. L’arbitro è Davide Massa di Imperia. È la terza volta che le due squadre si incontrano in stagione: nelle prime due hanno avuto la meglio i bianconeri. Il ritorno è in programma a San Siro il 26 aprile alle 21. L’anno scorso la finale era stata proprio Juve-Inter, con la vittoria dei nerazzurri per 4-2 ai supplementari. Domani, mercoledì 5, l’altra semifinale tra Cremonese e Fiorentina

Gli allenatori più pagati al mondo, Inzaghi e Allegri nella top 10. La classifica