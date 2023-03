Bilanci Juventus, comincia la lunga partita in tribunale

Il Gup dovrà decidere sul rinvio a giudizio di 13 tra ex dirigenti e amministratori della società bianconera in merito a presunte irregolarità nei bilanci della società bianconera e sul caso plusvalenze. Attesa la pronuncia anche sulla competenza territoriale per capire se l'eventuale processo rimarrà a Torino

Come riporta Sky Sport , il gup Mauro Picco dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Torino per la Juventus come persona giuridica e 12 tra manager ed ex dirigenti del club. Il giudice si esprimerà anche sulla richiesta della difesa di spostamento della sede dell'eventuale processo per competenza territoriale poiché l'ipotesi di reato di manipolazione di mercato si sarebbe consumato a Milano, dove ha sede la Borsa, o a Roma, dove ci sono i server della Borsa, essendo la Juventus una società quotata. Il Gup potrebbe demandare la decisione ai giudici della Cassazione.

Il possibile rinvio

approfondimento

Juve, respinto ricorso Figc: la ‘carta Covisoc’ va consegnata subito

Quello odierno, comunque, non sarà un appuntamento decisivo. Sono da definire, infatti, una serie di incombenze, e quello che si profila è un rinvio, per una serie di ragioni. Una di queste riguarda la costituzione di parte civile delle cosiddette "persone offese", coloro che ritengono di avere subito un danno dalle presunte irregolarità compiute sui bilanci bianconeri. Il Codacons, in questo senso, chiederà che vengano ammessi poco meno di una trentina di azionisti. In teoria fra i danneggiati potrebbero essere considerati anche i giocatori. E' il caso di Cristiano Ronaldo e Dybala, che tramite i loro legali hanno già fatto sapere che avanzano dalla Juventus alcuni milioni di euro. Poi è probabile che la procura apporti un ritocco ai capi d'accusa (al momento sono 15 e comprendono la manipolazione dei mercati, le false comunicazioni sociali, dichiarazione fraudolenta) alla luce di quanto emerso dalle indagini integrative svolte nelle ultime settimane. In questo caso le difese hanno diritto a chiedere un "termine", che di solito si traduce in un rinvio, per esaminare le novità.

Consob in aula, la Figc no

Agenzia delle entrate e Figc non sono presenti, oggi a Torino, all'apertura dell'udienza preliminare per i conti della Juventus. È presente invece la Consob, che potrebbe anche chiedere di essere ammessa fra le parti civili.