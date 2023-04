Coppa Italia, curva della Juventus chiusa un turno per cori razzisti

La misura riguarda il primo anello della Tribuna Sud, area dello stadio torinese dal quale sono partiti gli insulti all'indirizzo di Romelu Lukaku. Squalifica di un turno per lo stesso centravanti belga e per il portiere Handanovic. Tre, invece, le gare di stop inflitte al bianconero Cuadrado

In relazione alla partita valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia, il giudice sportivo Alessandro Zampone ha squalificato per tre giornate Juan Cuadrado della Juventus. Un giornata è, invece, il provvedimento a carico degli interisti Romelu Lukaku e, "sentito il direttore di gara", Samir Handanovic. Per "beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale" nei confronti di Lukaku, la Juventus dovrà giocare un turno con il primo anello del settore denominato "Tribuna Sud" privo di spettatori.