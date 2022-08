Serie A: vince la Juve, pareggia il Napoli. Gol e highlights

Cinque i match di questo mercoledì valido per la quarta giornata di campionato. Nel pomeriggio l’Udinese ha battuto 1-0 la Fiorentina, mentre hanno pareggiato 1-1 sia Sampdoria-Lazio sia Empoli-Hellas Verona. In serata i bianconeri hanno superato 2-0 lo Spezia. Il Lecce ha fermato gli azzurri al Maradona sull’1-1

Sono state cinque le partite disputate in questo mercoledì valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Nel pomeriggio l’Udinese ha battuto 1-0 la Fiorentina grazie alla rete di Beto. Sampdoria e Lazio hanno invece pareggiato 1-1: gol di Immobile nel primo tempo e di Gabbiadini nel recupero. Pareggio per 1-1 anche tra Empoli ed Hellas Verona: alla rete di Baldanzi ha risposto Kallon. In serata la Juventus ha ospitato lo Spezia: 2-0 il finale, con i gol di Vlahovic e Milik. Il Napoli, infine, è stato fermato sull’1-1 al Maradona dal Lecce: a segno Elmas e Colombo ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

9' pt Vlahovic, 47' st Milik JUVENTUS (4-3-3): Szczesny (43' pt Perin), De Sciglio, Gatti, Bremer (40' st Alex Sandro), Danilo, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cuadrado (9' st Kostic), Vlahovic (40' st Milik), Kean (9' st Di Maria). All. Allegri SPEZIA (3-5-2): Dragowski, Nikolaou, Kiwior, Hristov, Holm (40' st Ellertson), Kovalenko (15' st Agudelo), Bourabia (40' st Balde), Bastoni (27' st Sala), Reca, Gyasi (15' st Strelec), Nzola. All. Gotti Ammoniti : Bastoni, Holm per gioco falloso, dalla panchina Allegri.

Per Juventus-Spezia Allegri schiera il tridente Kean-Vlahovic-Cuadrado, Gotti ribatte con Gyasi e Nzola. I bianconeri partono subito forte e si portano in vantaggio dopo 9 minuti: gol di Vlahovic su punizione, il secondo consecutivo. Lo Spezia prova a rendersi pericoloso e mette in difficoltà gli avversari, ma non trova la porta. Annullata per fuorigioco una rete a Gyasi. Prima dell’intervallo Szczesny si fa male a una caviglia e deve lasciare il campo. A chiudere il match, al 92’, la marcatura di Milik. Juventus-Spezia finisce 2-0.

26' pt Elmas (N), 30' pt Colombo (L) NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera, Anguissa (40' st Simeone), Ndombele (1' st Lobotka), Politano (26' st Lozano), Raspadori (1' st Zielinski), Elmas (10' st Kvaratskhelia), Osimhen. All.: Spalletti LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella, Helgason (1' st Gonzalez), Hjulmand, Askildsen (16' st Blin), Di Francesco (16' st Strefezza), Colombo (25' st Ceesay), Banda (30' st Listkowski). All.: Baroni Ammoniti : Politano, Hjulmand, Colombo, Gonzalez e Gendrey per gioco scorretto.

Sfida tra Napoli e Lecce al Maradona. Baroni si affida al tridente Di Francesco-Colombo-Banda, Spalletti schiera Osimhen unica punta con Politano, Elmas e Raspadori alle sue spalle. Succede tutto nel primo tempo, in sei minuti. Al 25’ Meret para un rigore a Colombo. Due minuti dopo il Napoli si porta in vantaggio con il macedone. Al 31’ Colombo si riscatta e trova da fuori area il gol del definitivo 1-1.

17' pt Beto UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Masina (42' pt Nuytinck); Pereyra (34' st Ehizibue), Lovric (20' st Arslan), Walace, Makengo (34' Samardzic), Udogie; Beto (20' st Success), Deulofeu. All. Sottil FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Maleh (34' st Amrabat), Mandragora, Barak (42' st Ikonè); Kouamè, Cabral (42 st Jovic), Saponara. All. Italiano Ammoniti : Cabral, Igor per gioco falloso.

Nel pomeriggio la sfida tra Udinese e Fiorentina. Italiano schiera in attacco il tridente formato da Saponara, Kouamè e Cabral. Tandem Beto-Deulofeu per Sottil. Passano 17 minuti ed è proprio Beto, servito da Deulofeu, a portare in vantaggio i bianconeri. Primo tempo ricco di emozioni, con i padroni di casa che hanno altre occasioni con Beto, Lovric e Deulofeu e i Gigliati vicini al pareggio su colpo di testa di Martinez Quarta. Nel secondo tempo il risultato non cambia. L’Udinese batte 1-0 i viola.

Per la sfida contro la Lazio, Giampaolo in avanti lancia Verre alle spalle di Quagliarella. Sarri risponde mandando in campo dal primo minuto Luis Alberto, il tridente d’attacco è Zaccagni-Immobile-Anderson. La partita si sblocca al 22’: assist di Milinkovic Savic al volo di tacco, Immobile solo davanti ad Audero non sbaglia. È 1-0 per la Lazio. Tre minuti dopo, palo di Immobile. La Samp ci prova, soprattutto con Quagliarella, ma il primo tempo si chiude con i biancocelesti in vantaggio. Il pareggio della Samp arriva nel recupero: al 92’ segna Gabbiadini, servito da Rincon. Finisce 1-1.

21' pt Immobile (L), 47' st Gabbiadini (S)



SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero, Bereszynski, Murillo (28' st Ferrari), Colley, Augello, Vieira (25' st Villar), Leris (1' st Caputo), Rincon, Verre (16' st Djuricic), Sabiri, Quagliarella (25' st Gabbiadini). All. Giampaolo



LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli (36' st Gila), Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi (27' st Marcos Antonio), Luis Alberto (27' st Basic), F. Anderson (41' st Pedro), Immobile, Zaccagni (27' st Cancellieri). All.Sarri



Ammoniti: Zaccagni, Basic per gioco scorretto, Sarri per proteste.