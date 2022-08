Sassuolo Milan 0-0 : video, gol e highlights della partita di Serie A

Nell'anticipo della quarta giornata di campionato disputato al Mapei Stadium, il Diavolo manca ancora la prima vittoria in trasferta della stagione e non va oltre il pareggio contro gli emiliani. In avvio pericoloso due volte Leao, poi parata strepitosa di Maignan che respinge il rigore calciato da Berardi. Gli uomini di Pioli ora all'inseguimento del gruppo di testa a otto punti

Termina con un Milano ancora a secco di vittorie in trasferta l'anticipo della quarta giornata di Serie A. Al Mapie Stadium i rossoneri non vanno oltre lo 0-0 contro i padroni di casa del Sassuolo e sono quindi costretti a mettersi in scia del gruppo di testa a quota otto punti. In avvio pericoloso due volte Leao, poi parata strepitosa di Maignan che respinge il rigore calciato da Berardi (fuori per infortunio nella ripresa). Per il resto poche chance per il Diavolo, che chiude in dieci a causa dell'infortunio di Florenzi a cambi esauriti