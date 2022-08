Schiaffo a Spalletti a Firenze, rischio Daspo per il tifoso viola

Le reazioni dei sindaci di Napoli e Firenze

Nel breve filmato passato all'esame degli investigatori si vede, come detto, il tecnico dei partenopei mentre si avvicina agli spalti per protestare contro gli insulti, poi le immagini mostrano un tifoso della Fiorentina che si sbraccia e che tenta di colpire Spalletti. Dalla parte dell’allenatore di Certaldo si è schierato subito il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “L'aggressione subita da Spalletti è episodio di grandissima inciviltà, non è qualificabile”, ha sottolineato. “Ha fatto benissimo a denunciare questi comportamenti, è stato giusto mettere alla berlina chi si macchia di questi atti. Spero che non sia ascrivibile a questo latente razzismo che riscontriamo ogni volta nei confronti di Napoli”, ha poi aggiunto Manfredi, citando anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella “che ha origini napoletane” e che “ha fatto bene a condannare l'episodio”. Lo stesso Nardella si è detto dispiaciuto rispetto all’accaduto. “Tali episodi purtroppo avvengono in tutti gli stadi e vanno condannati senza esitazione, però invito a non generalizzare; il popolo viola si è sempre distinto per passione e calore" e comunque "episodi così non intaccano l'amicizia tra Firenze e Napoli".

La multa alla Fiorentina

In attesa degli sviluppi rispetto alla vicenda, il club toscano è stato multato. Il giudice sportivo, infatti, ha inflitto 15.000 euro di ammenda per i cori con insulti anti-napoletani intonati dagli ultras viola durante la partita.