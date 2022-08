Firenze, inseguono capriolo a bordo di uno scooter: denunciati

Che cosa non si fa per avere dei like sui social. Un “mi piace” vale più di una denuncia. Nel video postato su Twitter si vedono due giovani in scooter che inseguono un capriolo spaventatissimo e riprendono la scena commentando tra un colpo di clacson e un altro: "Oggi a spasso con il capriolo, vediamo quanto lontano va!". L'Enpa, l'Ente protezione animali, ha reso noto il fatto accaduto a Firenze, in via Benedetto Fortini, strada collinare dietro piazzale Michelangelo, ai margini con la prima campagna dopo la città. E ha poi deciso di denunciare i due chiedendo per loro "una condanna esemplare". A poco è servito ai due giovani cancellare il post da Instagram perché l’Enpa l’aveva già ripubblicato.