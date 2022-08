Abbandonati mille cuccioli in sole due settimane di giugno

Il triste fenomeno degli abbandoni estivi viene costantemente monitorato dalle associazioni animaliste e dal Ministero della Salute. Un fenomeno però che, nonostante la sorveglianza, si ripete e cresce ogni anno: "solo in due settimane a giugno - segnala l'Enpa - abbiamo ricevuto una pioggia di segnalazioni e solo in due settimane a giugno abbiamo recuperato 1000 cuccioli di cane. Soprattutto al Sud". Non solo i cani vengono abbandonati, anche i gatti e quasi sempre sono senza microchip e quindi è più facile allontanarli. Enpa segnala anche un altro fenomeno: la cessione dell'animale da compagnia ad altri proprietari o alle organizzazioni stesse. Un fenomeno questo che se per certi versi è comprensibile (decesso di un proprietario, sopravvenute difficoltà economiche post pandemia, etc) per altri versi si configura come un "abbandono camuffato".