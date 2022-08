Il Napoli frena contro la Fiorentina: al Franchi finisce 0-0

In Toscana i padroni di casa e gli uomini di Spalletti si spartiscono i punti, in una partita giocata su ritmi altissimi. I campani agganciano così la vetta della classifica, mentre i viola salgono a 5 punti

Finisce 0-0 allo stadio Artemio Franchi il big match tra Fiorentina e Napoli. In una partita giocata a ritmi intensi sia dagli uomini di Italiano che da quelli di Spalletti, le due squadre si spartiscono i punti: con questo risultato i campani salgono a 7, in vetta alla classifica insieme a Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma. I viola sono invece a 5 punti. ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Fiorentina-Napoli

Partita giocata a ritmo molto alto al Franchi, e con grande equilibrio. Il Napoli si rende pericoloso in apertura con Osimhen, poi sono i Viola con Sottil e Bonaventura ad andare vicini al gol. Nel finale del primo tempo viene annullato un gol al centravanti azzurro per fuorigioco, e si va all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa Lozano spreca di testa da due passi, poi la Fiorentina va vicina al vantaggio con Barak il cui tiro esce di poco. Al minuto 82 grande occasione per il Napoli, con Gollini che nega il gol a Raspadori. Il risultato non cambia fino alla fine e la partita termina a reti inviolate.

Il tabellino di Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta (24' st Igor), Biraghi (35' st Terzic), Bonaventura (24' st Maleh), Amrabat, Barak, Ikoné (14' st Kouamé), Jovic, Sottil (35' st Saponara). All. Italiano.



NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Kim Min-Jae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka (33' st Ndombelé), Zielinski (16' st Elmas), Lozano (26' st Politano), Osimhen (33' st Simeone), Kvaratskhelia (16' st Raspadori). All. Spalletti.



Ammoniti: Anguissa, Quarta, Raspadori, Ndombelè per gioco falloso, Spalletti e Jovic per proteste