Verona Atalanta 0-1: basta Koopmeiners alla squadra di Gasperini

All'Atalanta basta una fiammata di Koopmeiners per battere in trasferta l'Hellas Verona e conquistare la seconda vittoria stagionale, nonostante una grande sofferenza nel finale. La squadra di Gasperini passa quindi di misura e sale a quota 7 punti in classifica, agganciando il gruppo di testa formato da Milan, Lazio, Torino e Roma, in attesa del match del Napoli che potrebbe scavalcare tutti e andare in fuga. Secondo ko invece per la formazione di Cioffi, che resta ferma a un punto. Tanto equilibrio e poche emozioni nel primo tempo del Bentegodi, con le due compagini che faticano a trovare spazi in attacco. Giusto a ridosso dell'intervallo arriva un'occasione per Ilicic, che viene respinto in corner da Montipò. L'avvio di ripresa è tutt'altra storia con l'Atalanta che trova il vantaggio al 50' sulla stoccata di Koopmeiners dalla distanza e accende il match. Al 63' il Verona va ad un passo dal pareggio con Lazovic, che calcia da fuori area copisce la traversa. Superato lo spavento la squadra di Gasperini va più volte alla ricerca del gol sicurezza, senza però trovare la rete. Gli scaligeri restano in vita fino alla fine e ci provano con orgoglio ma al triplice fischio sono costretti a incassare il ko.

Il tabellino di Verona Atalanta 0-1 (HIGHLIGHTS)

Hellas Verona (3-5-2): Montipò, Coppola, Gunter, Ceccherini (20'st Hien), Terracciano (39'st Doig), Tameze (39'st Cortinovis), Veloso (7'st Hongla), Ilic, Lazovic, Lasagna, Henry (39'st Djuric) (22 Berardi, 34 Perilli, 2 Amione, 27 Dawidowicz, 18 Praszelik, 30 Kallon, 32 Cabal, 45 Retsos, 77 Sulemana). All: Cioffi.



Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Demiral, Okoli, Hateboer (20'st Zortea), de Roon, Koopmeiners, Soppy (1'st Ederson), Malinovskyi (20'st Boga), Lookman (1'st Muriel), Zapata (43'st Maehle) (31 Rossi, 57 Sportiello, 17 H›jlund, 22 Ruggeri, 42 Scalvini, 88 Pasalic). All: Gasperini.



Arbitro: Prontera di Bologna.

Reti: 5'st Koopmeiners.

Angoli: 6-6.



Recuperi: 0'pt, 5't.

Ammoniti: Suppy, Koopmeiners, Malinovskyi, Ceccherini, Hien per gioco falloso, Gasperini, Henry per proteste.