Serie A, Genoa-Cagliari 2-2. Ora Como-Fiorentina e Torino-Monza

La cronaca di Genoa-Cagliari

Finisce 2-2 tra Genoa e Cagliari. Dopo pochi minuti rigore per gli ospiti, per un tocco di mano di Thorsby su colpo di testa di Mina: all’8’ sul dischetto va Marin, che con un destro centrale a mezza altezza batte Leali. Al 12’ arriva il pareggio del Genoa: cross dalla destra, il tocco di Mina diventa un assist per Frendrup, che calcia al volo e firma l’1-1. Il primo tempo si chiude così. Nella ripresa, il Genoa si porta avanti al 59’: cross basso di Thorsby, Miretti batte il portiere con un destro rasoterra. Nel finale calcio di rigore per il Cagliari, per un contatto in area tra Martin e Piccoli: all’88’ Piccoli va sul dischetto e non sbaglia. Finisce 2-2.

Il tabellino di Genoa-Cagliari 2-2

8' pt rig. Marin (C), 12' pt Frendrup (G), 14' st Miretti (G), 43' st rig. Piccoli (C)



GENOA (3-5-2): Leali, Sabelli (23' st Messias), Bani, Matturro, Zanoli (31' st Vasquez) , Frendrup, Badelj , Thorsby, Martin (43' st Balotelli), Miretti (31' st Vogliacco), Pinamonti (43' st Vitinha). All.: Vieira



CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri, Zappa, Mina, Luperto, Augello (19' st Obert), Marin (23' st Makoumbou), Adopo (31' st Deiola), Zortea (19' st Pavoletti), Gaetano (31' st Viola), Luvumbo, Piccoli. All.: Nicola



Ammoniti: Marin, Martin, Viola per gioco falloso, Bani per proteste.