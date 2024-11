F1, Russell vince il Gp di Las Vegas. Verstappen è campione del mondo

Secondo posto per Hamilton e terzo per Sainz. Max Verstappen chiude al quinto posto la gara di Las Vegas e conquista il quarto titolo piloti della sua carriera. Verstappen: "Stagione lunga e dura, che orgoglio il titolo" ascolta articolo

George Russell vince il Gp di Las Vegas, la terz'ultima prova del mondiale di Formula 1 2024. Il britannico con la sua Mercedes ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra Lewis Hamilton e le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Quinto posto per Max Verstappen che si laurea campione del mondiale di Formula 1 2024, conquistando il suo quarto titolo consecutivo al volante della Red Bull. Chiude quarto invece Leclerc che, nonostante un'ottima partenza nella quale era riuscito addirittura ad avvicinare il poleman Russell, ha poi perso presto l'aderenza dei suoi pneumatici, venendo costretto così a gestire maggiormente la sua corsa. Punti comunque importanti per la Rossa in ragione del campionato costruttori, con le rivali della McLaren che terminano in sesta e settima posizione rispettivamente con Norris e Oscar Piastri, mentre chiudono la top ten la Haas di Nico Hulkenberg, la Racing Bulls di Yuki Tsunoda e l'altra Red Bull di Sergio Perez .

Verstappen 4 volte campione del mondo Per Max Verstappen bastava chiudere il Gp davanti alla McLaren di Lando Norris, sesto al traguardo, per garantirsi il trionfo con due gare di anticipo. Il 27enne olandese è arrivato quinto in una gara vinta da George Russell della Mercedes, diventando il sesto uomo dopo Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio, Sebastian Vettel e Alain Prost a conquistare quattro campionati. "Oh mio dio! Che stagione! Quattro volte! Grazie ragazzi, grazie!". Sono le prime parole di Max Verstappen al team radio dopo aver tagliato il traguardo del Gp di Las Vegas.

Verstappen: "Stagione lunga e dura, che orgoglio il titolo" "È stata una lunga stagione, abbiamo iniziato in modo incredibile, con tante vittorie, ma poi abbiamo avuto un periodo duro, ma come squadra siamo rimasti uniti e abbiamo continuato a lavorare sui miglioramenti e ce l'abbiamo fatta. Sono incredibilmente orgoglioso", ha detto Max Verstappen al termine del Gp di Las Vegas. "Essere qui come quattro volte campione del mondo è qualcosa che non avrei mai pensato possibile, quindi al momento mi sento solo sollevato e anche molto orgoglioso", ha ribadito l'olandese. "La scorsa stagione stagione era stata molto migliore, con tante vittorie ma questa mi ha insegnato molto, anche se è stata molto impegnativa, anche a livello personale - ha detto ancora Verstappen -. Io ho mantenuto la calma, il team mi ha dato davvero un sostegno enorme spingendo sempre, in pista e in fabbrica, per darmi una macchina speciale". "L'anno prossimo? Ci sarà una battaglia con diversi team in lizza, ma intanto finiamo bene questa stagione e poi prendiamoci un po' di riposo prima di pensare al 2025".