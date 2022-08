Conference League, Twente-Fiorentina 0-0: viola ai gironi. HIGHLIGHTS

I viola accedono alla fase a gironi della competizione, in virtù del 2 a 1 conquistato nella gara d’andata. In Olanda la partita finisce a reti inviolate, anche grazie a una grande parata del portiere Terracciano in pieno recupero

La Fiorentina accede alla fase a gironi della Conference League 2022/23: dopo la vittoria per 2-1 al Franchi, i Viola pareggiano 0-0 in trasferta contro il Twente e strappano il pass per la prossima fase della competizione. Una partita soffertissima, soprattutto nel finale con la squadra in 10 e la super parata di Terracciano in pieno recupero.