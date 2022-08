Fiorentina Twente 2-1: gol e highlights della partita di Conference

I Viola battono gli olandesi e si aggiudicano l'andata del play-off per l’accesso alla Conference League. La squadra di Italiano passa in vantaggio al secondo minuto grazie a un colpo di testa di Nico Gonzalez. Mezzora più tardi il raddoppio di Cabral. Nella ripresa, Cerny accorcia per gli ospiti. Il ritorno giovedì 25 agosto alle 19,00.

Allo stadio Artemio Franchi la Fiorentina ha affrontato gli olandesi del Twente nell'andata del play-off per l’accesso alla Conference League. Vittoria dei Viola, che si sono imposti sugli avversari per 2 a 1. La squadra di Italiano è passata in vantaggio al secondo minuto grazie a un colpo di testa di Nico Gonzalez. Mezzora più tardi il raddoppio di Cabral in spaccata su cross basso di Sottil. Nella ripresa, gli ospiti hanno accorciato con Cerny. Il ritorno si giocherà giovedì 25 agosto alle 19,00 e la qualificazione è tutt'altro che chiusa.