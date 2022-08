Serie A, Roma-Monza 3-0: doppietta Dybala, giallorossi primi

La Roma torna prima in classifica, a quota 10 punti, in attesa delle altre partite della quarta giornata. Finisce 3-0 il primo match tra i giallorossi e il Monza in Serie A. I ragazzi di Mourinho conquistano così la terza vittoria da inizio campionato, mentre la squadra di Stroppa rimane ferma a quota zero. La partita segna anche il 100esimo gol in Serie A di Dybala. L’attaccante argentino, alle prime marcature in giallorosso, porta la squadra in vantaggio 2-0 già nel primo tempo. Poi arriva il gol di Ibañez a sigillare il 3 a 0. (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).