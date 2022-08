Juventus, ufficiale l’arrivo di Paredes in prestito dal Psg

Dopo un lungo corteggiamento, la Juventus ha annunciato ufficialmente l'arrivo del centrocampista argentino Leandro Paredes. "Bienvenido Leandro": questo il messaggio social pubblicato sulle pagine ufficiali dal club bianconero. Il calciatore ex Roma si trasferisce sotto la Mole in prestito dal Paris Saint-Germain, fino al 30 giugno 2023 con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. La Juve , comunque, avrà "la facoltà di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti”. In totale il costo dell'operazione è pari a 22,6 milioni di euro.

La carriera di Paredes

approfondimento

La procura di Torino apre un procedimento giudiziario su caso Pogba

Come riporta la stessa Juventus nel comunicato diffuso sul proprio sito internet, Paredes è nato a San Justo, in Argentina, il 29 giugno 1994 e ritorna nel campionato di Serie A dopo cinque stagioni. La sua carriera è iniziata in patria, con la maglia del Boca Juniors, poi ‘approdo in Italia, grazie al Chievo Verona. Ecco poi il passaggio alla Roma, il prestito all’Empoli e il ritorno ancora in giallorosso. In seguito, il centrocampista ha scelto di andare in Russia, indossando la casacca dello Zenit di San Pietroburgo. Tappa successiva quella francese, con il Psg, ultima prima dell’arrivo in bianconero. Il palmares personale di Paredes comprende anche la vittoria della Copa America, conquistata con l’Argentina al fianco di Angel Di Maria, che il giocatore ritroverà proprio a Torino.