Juventus, arriva Milik: il polacco oggi a Torino per visite e firma

Il club bianconero, dopo un lungo testa a testa tra il polacco e l’olandese Depay, ha scelto il suo nuovo attaccante. Il bomber ex Napoli arriva in prestito oneroso dal Marsiglia. Sarà il terzo calciatore della Polonia nella storia della Vecchia Signora

La Juventus ha trovato il suo nuovo attaccante. In attesa dell’annuncio ufficiale è arrivata la fumata bianca: Arkadiusz Milik si trasferirà al club bianconero, dal Marsiglia, in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 7. Sarà il terzo calciatore polacco a indossare la maglia della Vecchia Signora : prima di lui Boniek e l’attuale portiere Wojciech Szczęsny .

La seconda avventura italiana

In giornata si completeranno gli iter consueti, con le visite mediche e poi la firma sul contratto che legherà Milik alla Juventus, dove guadagnerà 3 milioni all’anno. Per il bomber polacco si tratta della seconda avventura in Serie A dopo quella con la maglia del Napoli, indossata da agosto 2016 a gennaio 2021 con 122 presenze 48 gol e 5 assist.

Un “tesoretto” risparmiato

Milik, alla fine, ha sorpassato nel gradimento della dirigenza juventina l’olandese Depay, sondato a lungo nell’ultimo periodo. Ma i bianconeri, considerando anche le elevate richieste di ingaggio dell’olandese, pronto a svincolarsi dal Barcellona, hanno però deciso di puntare tutto sul polacco ex Marsiglia. La scelta, oltre che a completare l’attacco della squadra di Allegri, può anche permettere alla Juve di risparmiare un "tesoretto" utile per l’affondo al regista, ovvero Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, ancora in forze al Psg, sembra molto vicino ad un approdo in bianconero.